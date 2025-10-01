Antonio Serpico alla guida della Mobile di Taranto | Il nostro compito è cercare il crimine anche dove non emerge

Tarantini Time Quotidiano Un volto nuovo, ma non estraneo a Taranto. Da oggi la Squadra Mobile ha un nuovo comandante: il vice questore Antonio Serpico, 44 anni, originario di Napoli, che subentra a Luigi Vessio, destinato alla Divisione Anticrimine della Questura di Catanzaro dopo la promozione a primo dirigente. A dare l’annuncio, questa mattina, il questore Michele Davide Sinigaglia, che ha salutato Vessio con parole di riconoscenza per l’impegno profuso, rivolgendo al tempo stesso un caloroso benvenuto al nuovo dirigente. Serpico, entrato in Polizia nel 2009, porta con sé un bagaglio di esperienze maturate tra Bari e Napoli: dal Reparto Mobile alla Mobile partenopea, dove ha diretto settori cruciali come i Falchi, l’Antidroga, l’Antirapina, la Criminalità straniera, fino alle sezioni dedicate a minori e fasce deboli. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

