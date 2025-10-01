Antonino ospite di Punto Radio Cascina

Pisa, 1 ottobre 2025 - Oggi pomeriggio, alle 14, in diretta web e su Punto Radio Cascina, Luca Doni ospiterà il cantante Antonino, reduce dal successo di Amici. Un’intervista che arriva in un momento speciale per l’artista, pronto a festeggiare i due decenni di carriera e a presentare il nuovo singolo “Un’ora d’amore”, brano che anticipa il progetto celebrativo “VENTI25”, atteso in autunno. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con Alex Galli. “Un’ora d’amore”, prodotto da Etta e pubblicato da Courage Live con distribuzione ADA Music, è disponibile da alcune settimane sulle piattaforme digitali e sta già conquistando le radio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

