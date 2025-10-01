Antonino ospite di Punto Radio Cascina

Pisa, 1 ottobre 2025 - Oggi pomeriggio, alle 14, in diretta web e su Punto Radio Cascina, Luca Doni ospiterà il cantante Antonino, reduce dal successo di Amici. Un’intervista che arriva in un momento speciale per l’artista, pronto a festeggiare i due decenni di carriera e a presentare il nuovo singolo “Un’ora d’amore”, brano che anticipa il progetto celebrativo “VENTI25”, atteso in autunno. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con Alex Galli. “Un’ora d’amore”, prodotto da Etta e pubblicato da Courage Live con distribuzione ADA Music, è disponibile da alcune settimane sulle piattaforme digitali e sta già conquistando le radio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Antonino ospite di Punto Radio Cascina

In questa notizia si parla di: antonino - ospite

Domani, il segretario generale #Uilca Fulvio Furlan sarà ospite di @radiolibertanet su "Zoom" con Antonino D'Anna (@VingenzSuper) per approfondire i punti salienti del #Ccnl del credito Ascoltalo in diretta a partire dalle 18:05 https://radioliberta.net/asc - X Vai su X

PAGINE AMARANTO Il Post gara di Savoia 1908 - Reggina 1914 in diretta su GS Channel canale 83 Made In Calabria Roma Canale 79 in FM su Radio GS Channel 104.9 e 89.8 con: Franco Recupero Ospite in collegamento: Antonino Simone Nucera - facebook.com Vai su Facebook

L’ex di Belen Antonino Spinalbese: “Non era facile stare con lei, siamo due lunatici. Litighiamo ancora oggi a settimane alterne” - ‘’Io e Belen siamo due lunatici, adesso su questa cosa io ci scherzo e ne parlo anche in maniera divertente, ma vivendola allora, quando eravamo fidanzati, non lo era affatto’’. Lo riporta repubblica.it

Ciao Maschio, la confessione di Antonino Spinalbese su Belen Rodriguez: "Ancora oggi..." - "Io e Belen siamo due lunatici, adesso su questa cosa io ci scherzo e ne parlo anche in maniera divertente, ma vivendola allora, quando eravamo fidanzati, non lo era affatto". Riporta iltempo.it