Antonia lotta per la vita | le sue condizioni

Tempo di lettura: < 1 minuto Restano gravi le condizioni della figlia sedicenne di Salvatore Ocone, l’uomo che ieri ha ucciso con una pietra la moglie Elisa Polcino di 49 anni ed il figlio quindicenne Cosimo. A renderlo noto il direttore sanitario della Neuromed, struttura dove la ragazza è stata trasferita ieri dal Cardarelli di Campobasso: “ La paziente – ha spiegato – è stata operata per un trauma cranico severo con multiple fratture. La principale criticità al momento è rappresentata dall’esteso edema cerebrale. Nella notte è stato eseguito un intervento chirurgico per la rimozione dei frammenti ossei e di una parte significativa della teca cranica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Antonia lotta per la vita: le sue condizioni

