Antonelli Gemelli ammette | sapevamo dei focolai Covid in Cina prima dell' alert Oms

«Le autorità sanitarie italiane sapevano del Covid in Cina prima dell’alert dell’Oms». Lo aveva detto l’ex dg della Prevenzione Ranieri Guerra, lo avrebbe confermato il virologo Giorgio Palù con i marker tumorali, lo aveva ammesso anche l’ex ministro della Salute Roberto Speranza nel suo libro dal titolo tragicomico Perché guariremo (ritirato dagli scaffari e rieditato) ma anche lo statistico Stefano Merler. Lo conferma infine in commissione Covid anche Massimo Antonelli, direttore del Dipartimento di Scienze dell’emergenza, anestesiologiche e della rianimazione del Policlinico universitario Agostino Gemelli, già componente del Cts. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

