Antonella Palmisano una furia | la campionessa pugliese di marcia la mia disciplina è ignorata Poi le organizzazioni italiana e internazionale hanno corretto la mancanza di attenzione
Nel pomeriggio, diffusa un’immagine in cui lei è presente, chiedeva a chi la segue se così possa essere accettabile. Ma Antonella Palmisano, marciatrice di Mottola, campionessa olimpionica a Tokyo e vicecampionessa del mondo, ieri era una furia stando a quanto ha scritto. Avendone ben d’onde. Una delle atlete più prestigiose nella storia dello sport italiano, in una disciplina fra le più importanti, non considerata nel manifesto per gli europei di atletica leggera. La correzione dunque c’è stata ma non avrebbe dovuto crearsi il problema. —– Ieri sera Antonella Palmisano aveva scritto: Questa sera ho assistito all’ennesima presa in giro: European Athletics e i responsabili della comunicazione della Federazione hanno ripostato un post di Birmingham per annunciare gli Europei 2026 e, ancora una volta, tra le medaglie di Tokyo 2025 la mia non c’è. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
