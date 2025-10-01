Antonella Palmisano non ci sta. Un duro sfogo della marciatrice italiana, argento nella 35 km ai Mondiali 2025 di Tokyo. La campionessa olimpica della 20 km sempre nella capitale giapponese quattro anni fa ha risposto a muso duro a un post pubblicato dagli organizzatori dei prossimi Europei di Birmingham, in collaborazione con European Athletics e la federazione nazionale di atletica. Il motivo? Una grafica nella quale erano rappresentati tutti i volti delle medaglie azzurre nella rassegna iridata nel Sol Levante a eccezione proprio dell’argento nella 35 km conquistato dall’atleta pugliese. Questo post, come è stato poi specificato dalla stessa Palmisano, è stato rimosso posteriormente alla segnalazione e all’intervento del presidente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Antonella Palmisano si sfoga sui social: “Le mie vittorie come non fossero mai esistite, mi sono rotta…”