Antonella Palmisano attacca l’European Athletics | Le mie medaglie cancellate marcia considerata sport di serie B

Roma, 1 ottobre 2025 - "Ho assistito all'ennesima presa in giro, la mia disciplina è ignorata". Antonella Palmisano è su tutte le furie e sui social ha attaccato pesantemente l'European Athletics. La federazione continentale di Atletica si è resa infatti colpevole di una clamoroso errore nel post di annuncio degli Europei 2026 in programma a Birmingham, in Inghilterra. Ciò che ha suscitato le profonde ire della marciatrice pugliese – campionessa olimpica nella 20 km di Tokyo 2020 e argento mondiale in carica nella 35 km – è stata l'incredibile 'dimenticanza' dell'organizzazione, che ha rimosso la marcia tra le discipline dove gli atleti italiani hanno ottenuto medaglie nel corso dell'ultimo Mondiale disputato in Giappone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

