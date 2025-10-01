Antonella Clerici in diretta senza forze | il motivo che preoccupa il pubblico

Antonella Clerici torna in onda con voce roca dopo una cena di beneficenza. La conduttrice Antonella Clerici ha fatto il suo rientro nello studio di « È sempre mezzogiorno » il 30 settembre 2025, mostrando un’immagine diversa dal solito. Sebbene sia apparsa con una voce affaticata e roca, ha mantenuto il suo sorriso naturale e la spontaneità che la contraddistinguono. Questo episodio ha suscitato curiosità tra i telespettatori e gli addetti ai lavori, ponendo l’attenzione sulle cause del suo stato fisico. Le cause della voce roca: stanchezza o problemi di salute?. Fin dai primi istanti della trasmissione, è stato evidente che qualcosa non andava. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Antonella Clerici in diretta senza forze: il motivo che preoccupa il pubblico

In questa notizia si parla di: antonella - clerici

Antonella Clerici svela il mistero della telecamera Rai in casa sua

Antonella Clerici senza filtri: tra addii, nuovi progetti e verità scomode

RAI1: PER ANTONELLA CLERICI ARRIVA UN NUOVO IMPEGNO IN PRIME TIME?

A rappresentare l’Italia allo #JuniorEurovision sarà Leonardo Giovannangeli, finalista dell’ultima edizione di #TheVoiceKids di Antonella Clerici. Il brano con cui parteciperà si intitola “Rockstar”. #JESC #Eurovision #TheVoiceKids - X Vai su X

Antonella Clerici ha un problema di salute. La conduttrice lo ha confessato oggi, martedì 23 settembre, nel corso della puntata di “È sempre mezzogiorno” su Rai 1 - facebook.com Vai su Facebook

“Scusate, non sto bene” Antonella Clerici in diretta senza forze e voce preoccupa il pubblico, lei spiega il motivo - Antonella Clerici torna in studio per "È sempre mezzogiorno" con voce roca a causa di stanchezza dopo una cena di beneficenza, ma mantiene il suo sorriso e la spontaneità. Secondo bigodino.it

Pubblico preoccupato per Antonella Clerici, che ha rivelato tutto: «Ho un problema di salute» - Il pubblico se n'è accorto e lei ha deciso di rivelare tutto: Antonella Clerici ha confessato in diretta di avere un problema di salute. Lo riporta donnapop.it