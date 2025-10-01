Antinfluenzale in farmacia Petrosillo | Impegno consolidato siamo pronti a vaccinare

Anche quest’anno le farmacie partecipano attivamente alla campagna antinfluenzale in Lombardia, offrendo la somministrazione del vaccino a soggetti over 18 che in passato abbiano già ricevuto una vaccinazione contro l’influenza. Il servizio viene erogato dalle farmacie di comunità, che affiancano i medici di medicina generale e i centri vaccinali in questo impegno. Per sapere quali hanno aderito alla campagna e visualizzare quella più vicina è possibile consultare l’elenco sul sito di Regione Lombardia. Abbiamo intervistato il dottor Davide Petrosillo, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Bergamo, chiedendogli tutti gli aggiornamenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

