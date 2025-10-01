Antignano | surfista in balia delle onde non riesce a tornare a riva salvato dalla guardia costiera

La guardia costiera di Livorno ha salvato un surfista in difficoltà al largo della scalinata di Antignano nel pomeriggio di oggi, mercoledì 1 ottobre. Erano circa le 14 quando al numero di emergenza 1530 è arrivata una segnalazione relativa a un surfista in mare che cercava di attirare. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

