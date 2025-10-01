Anticipata la fine della giunta Si dimettono dieci consiglieri | arriva il commissario a Mortara
Sarà il commissario prefettizio Giorgio Zanzi ad amministrare la città di Mortara sino al prossimo mese di maggio quando sono in programma le elezioni amministrative. Lo hanno deciso dieci consiglieri comunali che, lunedì sera, hanno depositato le proprie dimissioni in occasione della riunione del consiglio comunale. L’inatteso epilogo ha avuto come effetto immediato quello di far decadere il vicesindaco Laura Gardella (nella foto) che aveva ricoperto l’incarico di sindaco facente funzione dopo la tragica scomparsa del primo cittadino Ettore Gerosa, rimasto vittima di un incidente stradale. Insomma tutti a casa e parola agli elettori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
