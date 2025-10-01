Anthony Vaccarello festeggia il suo show numero 30 con uno YSL ultra iconico alla Paris Fashion Week
Anthony Vaccarello non è un novizio: il suo ventesimo, trentesimo, quarantesimo show—chi perde il conto?—ma quando apre la stagione parigina con un set davanti alla Tour Eiffel e un giardino che forma il logo YSL visto dall’alto, capisci subito che non scherza. In questa Paris Fashion Week, il designer ha voluto “essere il più YSL possibile”, giocando sull’equilibrio tra classicità tagliente e teatralità moderna. Lo show di YSL alla Paris Fashion Week è in perfetto stile YSL (e si vede). La scenografia stessa è parte della storia: siepi disposte come se fossero lettere di un logo Cassandre, fiori bianchi che spuntano lungo passaggi stretti, un labirinto visivo dove ragazze in pelle, trench vaporosi e duchesse in guanti lunghi corrono tra gli spazi verdi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
