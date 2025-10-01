ansia e depressione in aumento servono risorse e nuove strategie

Roma, 1 ott. (askanews) - L'esigenza di maggiori risorse, modelli organizzativi più efficaci, centralità dei diritti e, soprattutto, l'urgenza di intervenire sui giovani. Sono alcuni dei temi emersi nel corso del convegno promosso dall'Intergruppo Parlamentare One Mental Health presieduto dal Senatore Ignazio Zullo, che si è svolto a Roma nella Sala Zuccari del Senato. In Italia la salute mentale pesa per circa il 4% del PIL, il numero di persone affette da disabilità mentali è di 16 milioni, con un incremento del 6% nel 2023 rispetto al 2022. Il 75%, circa 12 milioni, soffre di ansia e depressione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

