Anpas | il Gruppo radio emergenza di Sizzano celebra 35 anni di attività

Il Gruppo radio emergenza (Gres) di Sizzano, associazione di volontariato aderente ad Anpas, celebra quest'anno il traguardo dei 35 anni di attività con una giornata di festa e di memoria, che si terrà domenica 5 ottobre.Il programma prenderà avvio alle 9.30 con la commemorazione di Piero Boselli. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

