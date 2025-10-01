Annullata l' esibizione delle Frecce Tricolori a Milano | ecco il motivo
Annullata l'esibizione delle Frecce tricolori prevista per mercoledì 1° ottobre a Milano, quando la pattuglia acrobatica nazionale dell'Aeronautica avrebbe dovuto effettuare, intorno alle 13, un sorvolo sul centro del capoluogo lombardo.L'incidente mortaleMercoledì mattina si è infatti verificato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
