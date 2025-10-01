Annie Lennox che a 70 anni ha scoperto di soffrire di ADHD | Non è una cosa facile con cui convivere ma è anche un superpotere Il perché delle diagnosi tardive

La cantante degli Eurythmics ha preso parte al programma Woman’s Hour della BBC, dove ha raccontato della recente diagnosi. «Ho scoperto che, in effetti, sono un po’ neurodivergente», ha commentato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Annie Lennox, che a 70 anni ha scoperto di soffrire di ADHD: «Non è una cosa facile con cui convivere, ma è anche un superpotere». Il perché delle diagnosi tardive

Annie Lennox blew me a kiss back @V&A Museum London. She looked very sweet. It looked like she had seen an old friend There's an evening talk with her ongoing here. It started a few minutes ago. - facebook.com Vai su Facebook

“Why? Questo è il suono dei droni e delle armi... Dimmi perché. Lasciate vivere Gaza” Annie Lennox al concerto Together for Palestine a Wembley. Tanta tanta bellezza da tanto tanto dolore. Immensa. #FreePalestine #letGazalive ? - X Vai su X

