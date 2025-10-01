Annie Lennox che a 70 anni ha scoperto di soffrire di ADHD | Non è una cosa facile con cui convivere ma è anche un superpotere Il perché delle diagnosi tardive

La cantante degli Eurythmics ha preso parte al programma Woman’s Hour della BBC, dove ha raccontato della recente diagnosi. «Ho scoperto che, in effetti, sono un po’ neurodivergente», ha commentato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Annie Lennox, che a 70 anni ha scoperto di soffrire di ADHD: «Non è una cosa facile con cui convivere, ma è anche un superpotere». Il perché delle diagnosi tardive

Annie Lennox, che a 70 anni ha scoperto di soffrire di ADHD: «Non è una cosa facile con cui convivere, ma è anche un superpotere». Il perché delle diagnosi tardive - La cantante degli Eurythmics ha preso parte al programma Woman's Hour della BBC, dove ha raccontato della recente diagnosi.

