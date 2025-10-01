Annalisa sul Festival di Sanremo 2026 | Non fa parte dei miei piani
Annunci e posizioni di Annalisa riguardo a Sanremo 2026. In un contesto in cui si susseguono le voci sui possibili partecipanti di Sanremo 2026, alcune figure emergono per la loro volontà di distanziarsi dalla manifestazione. Tra queste, spicca la cantante Annalisa, che ha deciso di chiarire pubblicamente il suo atteggiamento nei confronti del festival attraverso un’intervista recente. Le dichiarazioni di Annalisa sul Festival di Sanremo. Durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Annalisa ha affermato con chiarezza: “In questo momento non è nei miei piani”. La cantante ha inoltre sottolineato che, al momento, non si sente pronta per affrontare una possibile conduzione o partecipazione al prestigioso evento musicale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: annalisa - festival
Annalisa avslører detaljer om sitt nye album og forklarer sitt fravær fra Sanremo 2026. - Annalisa condivide il suo affascinante percorso musicale e le sue ambiziose scelte future in un'intervista autentica e coinvolgente. Scrive notizie.it
Annalisa avslöjar detaljer om sitt nya album och förklarar sin frånvaro från Sanremo 2026. - Annalisa condivide il suo affascinante percorso musicale e le sue ambiziose scelte future in un'intervista autentica e coinvolgente. Secondo notizie.it