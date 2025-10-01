Annalisa | Mio marito geloso Sanremo 2026? Non è nei miei piani E la verità sulla chirurgia estetica
Dal rapporto con il marito alla partecipazione a Sanremo 2026: Annalisa Scarrone si racconta senza filtri in una lunga intervista in cui ha scelto di parlare anche di maternità e di chirurgia estetica. Annalisa, il rapporto con il marito: “Lui geloso”. Se riguardo la sua carriera il pubblico conosce ogni dettaglio, la cantante è molto più riservata riguardo la sua vita privata. Annalisa infatti è da sempre molto attenta a proteggere la sua privacy. Nel luglio del 2023, Annalisa ha sposato Francesco Muglia, manager di Costa Crociere. Dopo le nozze l’equilibrio della coppia non è cambiato. “La nostra è una routine un po’ raminga – ha raccontato a Vanity Fair -. 🔗 Leggi su Dilei.it
Annalisa: «Ho paura di invecchiare, ma non ho rifatto nulla. Mio marito è geloso, viviamo un amore a distanza. Un figlio? Lo adotterei» - Annalisa ritorna con un nuovo album il 10 ottobre, "Ma io sono fuoco", e inizia il suo lungo tour che la porterà in giro per l'Italia. Come scrive msn.com
