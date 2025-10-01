Anna Tatangelo in top e leggings mostra il pancione
Anna Tatangelo sorride, felice e serena, svelando uno splendido pancione. La cantante è stata immortalata in giro per le strade di Roma con indosso top e un paio di leggings che rivelavano tutta la bellezza della sua gravidanza. Anna Tatangelo svela il pancione ed è bellissima. Nelle immagini Anna Tatangelo sorride e sembra molto felice, mentre si accarezza la pancia e chiacchiera prima con alcuni collaboratori, poi con una fan che le chiede una foto. La gravidanza procede e la cantante non potrebbe essere più bella. 38 anni e una storia importante con Gigi D’Alessio alle spalle, Anna sembra aver definitivamente voltato pagina, iniziando un nuovo capitolo, bellissimo, della sua vita. 🔗 Leggi su Dilei.it
