Tarantini Time Quotidiano Per l’ennesima volta ci ritroviamo a fare i conti con una sconfitta per la città di Taranto, con la perdita di una realtà produttiva che avrebbe potuto rappresentare un’alternativa di sviluppo locale. Mi riferisco alla fuga di Renexia dal nostro territorio, fabbrica di turbine eoliche turbanti che avrebbe coinvolto circa 1500 lavoratori. Si tratta, in buona sostanza, di una scena vista e rivista, esattamente con quanto accaduto con l’Acquario Green (ora a Reggio Calabria) ed il Gruppo Ferretti (ora a La Spezia). Sia quello di Renexia che questi ultimi, rientravano nei percorsi di sviluppo di riconversione occupazionale tracciati già dal Governo Conte II, nell’ambito del “Cantiere Taranto”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Angolano (M5S): “Anche Renexia fugge da Taranto”