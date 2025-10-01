Angelo Mellone difende Domenica In | Non si giudica dopo due puntate Meloni? L'hanno fatta diventare la gag delle pasterelle

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttore del Daytime spegne le polemiche su Domenica In: "Sono andati in onda due 'episodi'. La prima puntata vera è prevista domenica prossima". E difende la partecipazione di Giorgia Meloni: "Era uno spazio istituzionale al quale ha partecipato anche il sindaco di Roma". 🔗 Leggi su Fanpage.it

