Si è spenta a 59 anni Angela Ellis, colpita da un tumore al cervello che i medici avevano giudicato inoperabile. Nata negli Stati Uniti, aveva vissuto in città dal 1990 al 2002. Per oltre un decennio aveva dedicato la propria vita all’ insegnamento dell’inglese, lavorando nelle scuole medie, negli istituti superiori e all’Università degli adulti. Dopo la separazione dal marito (Marco Viroli, attuale direttore artistico della Fabbrica delle Candele), Angela era tornata a Los Angeles. Qui aveva continuato a seguire la sua vocazione di educatrice aprendo due scuole dell’infanzia. Lo scorso anno la notizia della sua malattia aveva suscitato una catena di solidarietà che aveva unito amici romagnoli e americani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Angela non ce l’ha fatta. Addio alla prof d’inglese, stroncata da un tumore