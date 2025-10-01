Angela non ce l’ha fatta Addio alla prof d’inglese stroncata da un tumore
Si è spenta a 59 anni Angela Ellis, colpita da un tumore al cervello che i medici avevano giudicato inoperabile. Nata negli Stati Uniti, aveva vissuto in città dal 1990 al 2002. Per oltre un decennio aveva dedicato la propria vita all’ insegnamento dell’inglese, lavorando nelle scuole medie, negli istituti superiori e all’Università degli adulti. Dopo la separazione dal marito (Marco Viroli, attuale direttore artistico della Fabbrica delle Candele), Angela era tornata a Los Angeles. Qui aveva continuato a seguire la sua vocazione di educatrice aprendo due scuole dell’infanzia. Lo scorso anno la notizia della sua malattia aveva suscitato una catena di solidarietà che aveva unito amici romagnoli e americani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: angela - fatta
Un giorno da sogno, un matrimonio indimenticabile ? Angela e Mario hanno scelto il Bajamar Hotel come cornice del loro giorno speciale, trasformando il loro “Sì” in una festa indimenticabile fatta di sorrisi, balli, abbracci e tanta allegria insieme a parenti e - facebook.com Vai su Facebook