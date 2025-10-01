La fede al dito e un sorrisone. Stiamo parlando di Andy Byron e della famosa kiss cam che lo ha immortalato, il 16 luglio scorso, mentre abbracciava la dirigente e collega Kristin Cabot a un concerto dei Coldplay. La reazione dei due aveva suscitato sospetti tra gli utenti dei social media. Quando l’immagine catturata dalla kiss cam è stata proiettata sullo schermo del Gillette Stadium di Foxboro, in Massachusetts, entrambi si erano allontanati rapidamente, cercando di nascondere i propri volti. Ora, a distanza di tempo e stando ad alcune foto pubblicate dal Daily Mail, l’ex CEO di Astromer e la moglie Megan Kerrigan sono di nuovo vicini (se mai si erano allontanati) e sono stati immortalati mentre camminavano in direzione di una spiaggia a Kennebunk, nel Maine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Andy Byron (l’uomo immortalato dalla kiss cam dei Coldplay assieme alla collega Kristin Cabot) fotografato sorridente assieme a sua moglie