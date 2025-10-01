andrea iervolino presenta the sweet idleness

innovazione nel cinema: il primo film diretto da un agente di intelligenza artificiale. Il settore cinematografico si apre a nuove frontiere grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale, con la produzione di un film che segna una svolta storica. Si tratta di The Sweet Idleness, il primo lungometraggio diretto da un regista virtuale, incarnato dall’agente IA chiamato FellinAI. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso l’integrazione tra tecnologia e arte, puntando a esplorare nuove possibilità narrative e produttive. la visione futuristica del film. ambientazione e tematiche principali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

