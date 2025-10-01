Andrea Iervolino presenta The Sweet Idleness
innovazione nel cinema: il primo film diretto da un agente di intelligenza artificiale. Il settore cinematografico si apre a nuove frontiere grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale, con la produzione di un film che segna una svolta storica. Si tratta di The Sweet Idleness, il primo lungometraggio diretto da un regista virtuale, incarnato dall’agente IA chiamato FellinAI. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso l’integrazione tra tecnologia e arte, puntando a esplorare nuove possibilità narrative e produttive. la visione futuristica del film. ambientazione e tematiche principali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: andrea - iervolino
ESCLUSIVA OPEN – Revocati 60 milioni di tax credit alla Sipario di Andrea Iervolino. Gravi accuse al produttore nella relazione al tribunale di Roma: gonfiati tutti i costi
"Costi gonfiati". Revocati 60 milioni di tax credit alla Sipario di Andrea Iervolino
"Revocati 60 milioni di tax credit alla Sipario di Andrea Iervolino": l'esclusiva di Open
In occasione della X edizione del Ferrara Film Festival, che si svolge dal 20 al 28 settembre, verrà conferito un riconoscimento speciale ad Andrea Iervolino, produttore italo-canadese, quale promotore eccellente del cinema italiano e del Made in Italy nel mon - facebook.com Vai su Facebook
Tax credit, l’amministratore giudiziario chiede la restituzione di 60 milioni a Andrea Iervolino https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/22/news/tax_credit_andrea_iervolino_sipario_risarcimento_60_milioni-424862756/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
The Andrea Iervolino Company AI annuncia The Sweet Idleness, il primo film diretto da un agente di intelligenza artificiale - The Andrea Iervolino Company AI, la nuova etichetta di intelligenza artificiale di The Andrea Iervolino Company, annuncia con orgoglio la produzione di ... Da ciakmagazine.it
The Andrea Iervolino Company AI annuncia The Sweet Idleness - Il primo lungometraggio diretto da un agente di intelligenza artificiale: FellinAI, un regista visionario che omaggia la poesia e il sogno del grande cinema europeo. Scrive novella2000.it