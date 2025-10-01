andrea iervolino presenta il primo film diretto da un regista ia ecco il teaser di the sweet idleness

Il produttore ha annunciato il progetto realizzato con le nuove tecnologie, spiegando come è stato realizzato e quali sono i suoi obiettivi. Andrea Iervolino ha presentato online il primo teaser del film The Sweet Idleness, diretto dal primo regista virtuale realizzato con l'Intelligenza Artificiale. Il produttore ha spiegato che il progetto è stato realizzato da FellinAI, ideato per celebrare "il linguaggio poetico e onorico del grandioso cinema europeo". Cosa racconta The Sweet Idleness Il film è sviluppato da Andrea Iervolino Company AI, che lavora con le nuove tecnologie sotto la supervisione del produttore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

