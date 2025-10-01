Ancora violenza in autostazione Tre minori picchiano un coetaneo Fermati dalle pattuglie antibullismo
Era nell’aria purtroppo: i genitori temevano che, con l’inizio delle scuole, sarebbero riprese anche le aggressioni ai danni degli studenti, e così è stato. Il presidio quotidiano garantito dalla polizia di Stato e dalla Polizia locale, in servizio con le pattuglie antibullismo, ha però permesso in sole 24 ore di fermare gli autori di un’aggressione e anche di individuare un gruppo di minori ‘sospetto’, trovato in possesso di una mazza. L’episodio più grave nel primo pomeriggio di ieri quando, in autostazione appunto, si sono registrate ennesime scene di violenza. Tre ragazzi minorenni sono stati fermati dalle pattuglie della Polizia locale dopo aver picchiato un quarto giovane, anche lui minorenne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: violenza - autostazione
Ancora violenza in zona autostazione, tre minori fermati dopo un pestaggio
Ancora violenza in zona autostazione, tre minori fermati dopo un pestaggio https://ift.tt/cN4V6H7 https://ift.tt/HRx6PEp - X Vai su X
Dopo i recenti episodi di violenza avvenuti davanti alle scuole, la polizia oggi ha effettuato controlli nella zona della stazione delle corriere: 5 minorenni sono stati portati in Questura - facebook.com Vai su Facebook
Ancora violenza in autostazione. Tre minori picchiano un coetaneo. Fermati dalle pattuglie antibullismo - Ennesimo episodio ieri, l’intervento immediato degli agenti ha permesso di risalire subito ai responsabili. Lo riporta msn.com
Violenza e minacce: tre arresti in 24 ore nel Salento. Le operazioni dei carabinieri per proteggere donne, genitori e minori - Tre arresti nelle ultime 24 ore nel Salento: i carabinieri in prima linea contro la violenza di genere e a tutela delle persone fragili. Scrive quotidianodipuglia.it