ancora violenza in autostazione tre minori picchiano un coetaneo fermati dalle pattuglie antibullismo

Era nell’aria purtroppo: i genitori temevano che, con l’inizio delle scuole, sarebbero riprese anche le aggressioni ai danni degli studenti, e così è stato. Il presidio quotidiano garantito dalla polizia di Stato e dalla Polizia locale, in servizio con le pattuglie antibullismo, ha però permesso in sole 24 ore di fermare gli autori di un’aggressione e anche di individuare un gruppo di minori ‘sospetto’, trovato in possesso di una mazza. L’episodio più grave nel primo pomeriggio di ieri quando, in autostazione appunto, si sono registrate ennesime scene di violenza. Tre ragazzi minorenni sono stati fermati dalle pattuglie della Polizia locale dopo aver picchiato un quarto giovane, anche lui minorenne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

