Ancora nessuna stabilizzazione per centinaia di precari Asl Fp Cgil | I requisiti li hanno ora spieghino perché

Ilpescara.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si aspettavano la stabilizzazione e invece per centinaia di lavoratori della Asl di Pescara il contratto a tempo indeterminato, nonostante i raggiunti requisiti di legge, ad oggi non c’è. Quelle che ci sono solo  le proroghe di pochi mesi, in alcuni casi di un mese soltanto, del contratto di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nessuna - stabilizzazione

nessuna stabilizzazione centinaia precariI dipendenti precari della Giustizia chiedono la stabilizzazione: senza di noi Tribunale al collasso - Chiedono la stabilizzazione i lavoratori precari PNRR impiegati nel settore Giustizia, ribadendo come in un contesto in cui la giustizia è al collasso, il loro contributo svolge un ruolo cruciale. Come scrive corriereirpinia.it

nessuna stabilizzazione centinaia precariCisl-Pp Cisl, urgente stabilizzare personale precario Inail - "Non abbassare la guardia e continuare a vigilare perchè venga portato a termine il percorso di stabilizzazione dei 95 professionisti sanitari - Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Nessuna Stabilizzazione Centinaia Precari