Ancora nessuna stabilizzazione per centinaia di precari Asl Fp Cgil | I requisiti li hanno ora spieghino perché
Si aspettavano la stabilizzazione e invece per centinaia di lavoratori della Asl di Pescara il contratto a tempo indeterminato, nonostante i raggiunti requisiti di legge, ad oggi non c’è. Quelle che ci sono solo le proroghe di pochi mesi, in alcuni casi di un mese soltanto, del contratto di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: nessuna - stabilizzazione
Stabilizzazione ecologica e sicura Ti sei mai chiesto quanto sia ecologico il procedimento di stabilizzazione? La risposta è semplice: molto! Nessuna sostanza tossica, nessuna “chimica brutta”. Solo un processo naturale ed ecocompatibile che permette - facebook.com Vai su Facebook
I dipendenti precari della Giustizia chiedono la stabilizzazione: senza di noi Tribunale al collasso - Chiedono la stabilizzazione i lavoratori precari PNRR impiegati nel settore Giustizia, ribadendo come in un contesto in cui la giustizia è al collasso, il loro contributo svolge un ruolo cruciale. Come scrive corriereirpinia.it
Cisl-Pp Cisl, urgente stabilizzare personale precario Inail - "Non abbassare la guardia e continuare a vigilare perchè venga portato a termine il percorso di stabilizzazione dei 95 professionisti sanitari - Scrive ansa.it