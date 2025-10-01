Ancora lavori sulla Milano-Domodossola | dal 3 al 6 ottobre nuovo stop ai treni

Nuovo stop per lavori ai treni della linea Milano-Domodossola.Dal 3 al 6 ottobre, infatti, la circolazione sulla tratta subirà sospensioni e modifiche tra le stazioni di Premosello e Arona e tra Arona e Gallarate.A darne comunicazione è Rfi, che spiega che in quei giorni saranno eseguiti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

