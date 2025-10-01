Ancora dubbi per la porta chi giocherà titolare in Champions? La scelta di Conte é netta

Per la gara di questa sera, contro lo Sporting, il dubbio più grande rimane la porta, l’allenatore salentino ha scelto: la sua decisione è chiara. La squadra campione d’Italia, deve archiviare velocemente l’amara sconfitta di San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri. I partenopei, visti i numerosi impegni, hanno subito la possibilità di riprendersi e dare una risposta forte sul campo. Questa sera, allo Stadio Maradona, il Napoli affronterà lo Sporting Lisbona, sfida valevole per la seconda giornata della League phase. Dopo la sconfitta contro il Manchester City, la gara risulta essere uno snodo fondamentale per il percorso europeo degli azzurri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

