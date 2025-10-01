Ancora dubbi per la porta chi giocherà titolare in Champions? La scelta di Conte é netta

Spazionapoli.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la gara di questa sera, contro lo Sporting, il dubbio più grande rimane la porta, l’allenatore salentino ha scelto: la sua decisione è chiara. La squadra campione d’Italia, deve archiviare velocemente l’amara sconfitta di San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri. I partenopei, visti i numerosi impegni, hanno subito la possibilità di riprendersi e dare una risposta forte sul campo. Questa sera, allo Stadio Maradona, il Napoli affronterà lo Sporting Lisbona, sfida valevole per la seconda giornata della League phase. Dopo la sconfitta contro il Manchester City, la gara risulta essere uno snodo fondamentale per il percorso europeo degli azzurri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

ancora dubbi per la porta chi giocher224 titolare in champions la scelta di conte 233 netta

© Spazionapoli.it - Ancora dubbi per la porta, chi giocherà titolare in Champions? La scelta di Conte é netta

In questa notizia si parla di: dubbi - porta

Thuram Juve: due club avevano bussato alla porta per il francese, secca risposta da parte dei bianconeri. L’indiscrezione che non lascia dubbi sul suo futuro

Juventus, la settimana che porta all’Inter: i dubbi di Tudor tra attacco e fascia sinistra

Inter Sassuolo, conferme sul recupero di Lautaro Martinez: sarà convocato! Sciolti i dubbi per la porta

Cerca Video su questo argomento: Dubbi Porta Giocher224 Titolare