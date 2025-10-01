Ancora dubbi per la porta chi giocherà titolare in Champions? La scelta di Conte é netta
Per la gara di questa sera, contro lo Sporting, il dubbio più grande rimane la porta, l’allenatore salentino ha scelto: la sua decisione è chiara. La squadra campione d’Italia, deve archiviare velocemente l’amara sconfitta di San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri. I partenopei, visti i numerosi impegni, hanno subito la possibilità di riprendersi e dare una risposta forte sul campo. Questa sera, allo Stadio Maradona, il Napoli affronterà lo Sporting Lisbona, sfida valevole per la seconda giornata della League phase. Dopo la sconfitta contro il Manchester City, la gara risulta essere uno snodo fondamentale per il percorso europeo degli azzurri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: dubbi - porta
Thuram Juve: due club avevano bussato alla porta per il francese, secca risposta da parte dei bianconeri. L’indiscrezione che non lascia dubbi sul suo futuro
Juventus, la settimana che porta all’Inter: i dubbi di Tudor tra attacco e fascia sinistra
Inter Sassuolo, conferme sul recupero di Lautaro Martinez: sarà convocato! Sciolti i dubbi per la porta
Settembre si chiude così: con una cena che non lascia dubbi. Smash Burger 100% manzo Alette gluten free Cheesecake homemade Stasera ci vediamo da Cuppi’s, aperti dalle 18:30 alle 22:30 (chiusi il lunedì). Chi porta l’appetito? cuppis smashbur - facebook.com Vai su Facebook
.@Acerbi_Fra non ha dubbi: se il ct della nazionale Rino Gattuso dovesse decidere di richiamarlo in azzurro, accetterebbe a occhi chiusi. Per lui l’#Italia sarà sempre una porta aperta. Ascolta la puntata di #TuttiConvocati cliccando qui: https://tinyurl.com/2tx8w - X Vai su X