J ulie Andrews, leggenda del cinema grazie a Mary Poppins e Tutti insieme appassionatamente, compie oggi 90 anni. Attrice dai molteplici talenti e dotata di una voce melodiosa e inconfondibile – compromessa da un intervento alla gola nel 1997 –, Julie è amatissima ancora oggi dalle nuove generazioni, forte di una carriera ricchissima di successi come attrice, cantante (con oltre dieci album all'attivo) e doppiatrice. E autrice insieme alla figlia di libri per bambini. Una collaborazione approdata anche a un podcast di coppia intitolato Julie's Library. Julie Andrews compie 90 anni, i suoi film da vedere.

© Iodonna.it - Ancora attiva, ha di recente vinto un Emmy come voce narrante di Lady Whistledown nella serie "Bridgerton"