Durante le pulizie, non limitarti ai soli pavimenti: il pulitore compatto Bissell per tappeti, tappezzeria e interni auto è in super promozione su Amazon. Lo puoi trovare a 179,99 euro, scontato del 28%. Il motore da 1125 W supporta un sistema di pulizia tripla progettato per rimuovere macchie e sporco localizzato senza danneggiare i tessuti. A ciò si aggiunge la tecnologia ProHeat, che mantiene l’acqua a temperatura costante durante l’uso. Prendilo al volo con prezzo scontato Un dispositivo progettato per affrontare le sfide di pulizia. Questo pulitore è capace di intervenire efficacemente su superfici tessili grazie a una tecnologia di pulizia tripla, concepita per agire sia in profondità sia con delicatezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Anche tappeti e divani meritano cura: il pulitore tripla azione è scontato del 28%

