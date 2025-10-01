Anche Pechino punta su un caccia stealth senza coda

Le prime immagini del jet stealth cinese J-XDS hanno mostrato la linea inconfondibile di un caccia di 6ª generazione privo di impennaggi per garantire e aumentare la bassa osservabilità. Una risposta naturale ai programmi sviluppati dagli americani e da altre potenze occidentali: il Next Generation Air Dominance (Ngad) e Global Combat Air Programme  (Gcap) che stanno sviluppando i caccia del futuro. Stiamo parlando rispettivamente dell’ F-47, che entrerà in linea con l’Us Air Force, e del Tempest, che dovrebbe equipaggiare le forze aeree di Regno Unito, Italia e Giappone. Il velivolo in questione, fotografato durante la fase di rullaggio a terra da un temerario analista estero, sembra essere risultato “ autentico ” per le analisi condotte dagli analisti Osint che si dedicano al monitoraggio delle attività dell’aviazione militare cinese; che negli ultimi tempi non sembra opporsi alla diffusione di foto e video che certificano i suoi avanzamenti tecnologici. 🔗 Leggi su It.insideover.com

