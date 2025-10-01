Anche noi in piazza per dire no alla guerra | sit-in per la Palestina con bambini e famiglie
Un sit-in pubblico per dire “no alla guerra” e portare solidarietà ai bambini della Palestina e di Gaza. L’iniziativa è in programma venerdì 3 ottobre 2025 a Udine, in piazza Primo Maggio, ed è stata promossa dall’insegnante e musicista Giorgio Parisi, insieme a Vanina Trojan. L’appello è rivolto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
