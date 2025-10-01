Anche in Marocco la generazione Z si rivolta ma con l’appoggio dei campioni del calcio

Dopo Indonesia, Nepal e Madagascar, le proteste di massa dei giovani arrivano anche in Marocco. Almeno 200 persone sarebbero già state arrestate in varie città del Paese, dove la cosiddetta “generazione Z” è scesa nelle strade per contestare il governo. E, virtualmente al loro fianco, ci sono anche alcuni noti calciatori della Nazionale che nel 2022 ha raggiunto uno storico quarto posto ai Mondiali. Nelle proprie storie su Instagram, il 25enne centrocampista Azzeddine Ounahi, rivelazione della Coppa del Mondo di tre anni fa e attualmente in forza al Girona, ha pubblicato delle immagini dei manifestanti, nella giornata del 30 settembre. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Anche in Marocco la generazione Z si rivolta, ma con l’appoggio dei campioni del calcio

