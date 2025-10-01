Anche in Abruzzo partono la campagna vaccinale stagionale e quella pediatrica per il virus respiratorio sinciziale
Con l'arrivo dell'autunno la Regione Abruzzo rende operative le campagne vaccinali sul territorio. La campagna di immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale (Vrs) è attiva a partire da oggi, primo ottobre, e riguarda tutti i bambini a rischio di sviluppare una grave infezione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: abruzzo - partono
Pescasseroli, cuore pulsante del Parco Nazionale d’Abruzzo, è un borgo ricco di storia, natura e cultura. Da qui partono incredibili escursioni e si raccontano storie di antichi pastori e lupi. Photo by @tothesummit_ - facebook.com Vai su Facebook
A #Lanciano partono i lavori per la nuova #Cardiologia-#Utic In arrivo anche una #risonanza magnetica (attiva da ottobre 2025) e si rinnova il #ProntoSoccorso Proseguono i lavori per la #CasadiComunità Dettagli qui https://asl2abruzzo.it/via-al-canti - X Vai su X
Al via oggi la campagna vaccinale stagionale in Abruzzo - – Parte oggi, anche in Abruzzo, la campagna di vaccinazione stagionale, che continuerà fino al prossimo mese di marzo. Scrive regione.abruzzo.it
PARTE OGGI IN ABRUZZO LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE STAGIONALE: LO ANNUNCIA LA REGIONE - PESCARA – Parte oggi, anche in Abruzzo, la campagna di vaccinazione stagionale, che continuerà fino al prossimo mese di marzo. Lo riporta abruzzoweb.it