Anche in Abruzzo partono la campagna vaccinale stagionale e quella pediatrica per il virus respiratorio sinciziale

Ilpescara.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l'arrivo dell'autunno la Regione Abruzzo rende operative le campagne vaccinali sul territorio. La campagna di immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale (Vrs) è attiva a partire da oggi, primo ottobre, e riguarda tutti i bambini a rischio di sviluppare una grave infezione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

