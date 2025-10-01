Anche dal lago amicizia e solidarietà al prete minacciato nella Terra dei fuochi

“Don Maurizio Patricello vive in una terra segnata da questi fatti, quindi non sono stupito. Nel dicembre 2022 durante un campo invernale con i ragazzi delle superiori di Gravedona organizzai un incontro con lui nella sua chiesa. Già allora aveva la scorta perchè poche settimane prima era. 🔗 Leggi su Leccotoday.it