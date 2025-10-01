Anche dal lago amicizia e solidarietà al prete minacciato nella Terra dei fuochi

Leccotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Don Maurizio Patricello vive in una terra segnata da questi fatti, quindi non sono stupito. Nel dicembre 2022 durante un campo invernale con i ragazzi delle superiori di Gravedona organizzai un incontro con lui nella sua chiesa. Già allora aveva la scorta perchè poche settimane prima era. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lago - amicizia

Cerca Video su questo argomento: Lago Amicizia Solidariet224 Prete