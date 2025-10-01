AMIGA Tetris1200 | Il Tetris Arcade Atari Rivive su Amiga 68020 AGA! Scopri la v1.03

Benvenuti appassionati di Amiga e nostalgici dei classici! Oggi parliamo di un progetto fantastico che sta facendo parlare di sé: Tetris1200, una fedele trasposizione del mitico Tetris versione arcade Atari, pensata specificamente per i computer Amiga con processore 68020 e chipset AGA. Dai cabinati Atari ai nostri Amiga Grazie ad un’impressionante opera di ingegneria inversa e conversione del codice, jotd ha portato questo caposaldo dei videogiochi dalla piattaforma arcade originale (basata su CPU 6502) al nostro amato Motorola 68000 (e superiori). Il risultato è TetrisHDv1.03, l’ultima versione disponibile di questo port che cattura l’essenza pura del gioco originale. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net