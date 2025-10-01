Amici 25 è già amore tra due allievi? Ecco chi sono

Amici 25 è iniziato da meno di una settimana, eppure l’ amore potrebbe già essere nell’aria. I fan del talent show condotto da Maria De Filippi non hanno perso tempo: alcuni sguardi, qualche parola di incoraggiamento e un abbraccio immortalato in una foto di gruppo sono bastati per far impazzire i social. I protagonisti? Scopriamoli insieme. Riccardo Stimolo e Maria Rosaria Dalmonte: prima coppia di Amici 25?. Il video diventato virale su TikTok mostra Riccardo Stimolo osservare con evidente ammirazione un’esibizione di Maria Rosaria Dalmonte. A colpire è stato il modo in cui il giovane cantante la incita: “Dai che ci riesci!”, le dice mentre lei prova una coreografia. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

