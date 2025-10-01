Amici 25 chi è Maria Rosaria Dalmonte | età social video virale e altri programmi TV

Maria Rosaria Dalmonte è una delle protagoniste della nuova edizione di Amici 25, ed è già sotto i riflettori. Ballerina latinista, voluta da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, ha ottenuto un banco nella scuola di Maria De Filippi durante la prima puntata del 28 settembre. Ma la giovane non è un volto sconosciuto al pubblico: il suo passato in TV, un video virale da milioni di visualizzazioni e una popolarità già consolidata sui social. Scopriamo nel dettaglio la sua biografia. Chi è Maria Rosaria Dalmonte di Amici 25: età e origini. Classe 2008, Maria Rosaria Dalmonte ha 17 anni ed è originaria dell’Italia meridionale. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Amici 25, chi è Maria Rosaria Dalmonte: età, social, video virale e altri programmi TV

