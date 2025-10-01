Amedeo Della Valle | Pozzecco non mi vedeva ma per l' azzurro me la gioco con chiunque

Gazzetta.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'asso di Brescia: "Tra me e il coach non c'era feeling, non aveva un ruolo per me, così mi sono reinventato nel 3x3". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

amedeo della valle pozzecco non mi vedeva ma per l azzurro me la gioco con chiunque

© Gazzetta.it - Amedeo Della Valle: "Pozzecco non mi vedeva, ma per l'azzurro me la gioco con chiunque"

In questa notizia si parla di: amedeo - valle

Basket 3×3, i convocati dell’Italia verso la Coppa Europa. Debutto per Amedeo Della Valle

Basket 3×3, i convocati dell’Italia per gli Europei: c’è Amedeo Della Valle

Basket 3×3, l’Italia vola a Copenhaghen per la Coppa Europa. Prima convocazione per Amedeo Della Valle

amedeo valle pozzecco vedevaAmedeo Della Valle: "Pozzecco non mi vedeva, ma per l'azzurro me la gioco con chiunque" - L'asso di Brescia: "Tra me e il coach non c'era feeling, non aveva un ruolo per me, così mi sono reinventato nel 3x3" ... Da msn.com

amedeo valle pozzecco vedevaAmedeo Della Valle: «Ritorno in Nazionale? Dipenderà dal prossimo allenatore...» - Nella sua intervista al Corriere della Sera, oltre che a parlare del 3x3 e dell'invito a Danilo Gallinari, Amedeo Della Valle torna sulla Nazionale. Lo riporta pianetabasket.com

Cerca Video su questo argomento: Amedeo Valle Pozzecco Vedeva