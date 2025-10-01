Amedeo Della Valle | Pozzecco non mi vedeva ma per l' azzurro me la gioco con chiunque

L'asso di Brescia: "Tra me e il coach non c'era feeling, non aveva un ruolo per me, così mi sono reinventato nel 3x3". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Amedeo Della Valle: "Pozzecco non mi vedeva, ma per l'azzurro me la gioco con chiunque"

