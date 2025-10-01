Ambulanza multata per eccesso di velocità La denuncia della Croce Verde di Bergamo | Ennesimo episodio
La fantasia, talvolta, supera la realtà. Parliamo del caso di un’ ambulanza multata per aver superato i limiti di velocità mentre correva per portare in ospedale un paziente in codice rosso. Con tanto di sirene accese. Gli operatori della Croce Verde di Bergamo, con sede a Brusaporto, si sono sfogati sui social, pubblicando la foto del verbale da 57 euro e raccontando quello che non sarebbe un episodio isolato. “Anche oggi un’ora buona persa per fare ricorso all’ennesimo autovelox – hanno scritto i soccorritori sulla loro pagina Facebook – perché l’ambulanza in sirena dall’ospedale di Treviglio alla neurorianimazione degli Spedali Civili di Brescia superava il limite di velocità, in codice rosso, con medico, infermiere e due soccorritori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
