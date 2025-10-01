Ambrosini | Modric fa gesti trascinanti Se sei un giocatore normale ti devi fare delle domande

L'ex centrocampista Massimo Ambrosini paragona l'impatto di Luka Modric con il Milan con quello di Ibrahimovic nell'anno dello Scudetto con Pioli. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ambrosini modric fa gesti trascinanti se sei un giocatore normale ti devi fare delle domande

© Pianetamilan.it - Ambrosini: “Modric fa gesti trascinanti. Se sei un giocatore normale ti devi fare delle domande”

