Ambrosini dopo lo Slavia Praga | Lautaro voleva mandare un messaggio Pio è super Su Thuram dico questo

Internews24.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Massimo Ambrosini, ex centrocampista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo la vittoria in Champions League. Tutti i dettagli. Ospite del programma Cronache di Spogliatoio, l’ex centrocampista del Milan, Massimo Ambrosini, ha analizzato la prestazione dell’ Inter in  Champions League, elogiando non solo l’approccio della squadra, ma anche la leadership di Lautaro Martinez. Ambrosini ha commentato la vittoria dell’Inter con toni positivi, sottolineando la serietà con cui la squadra ha affrontato una partita che, a suo avviso, non era così scontata. Un’Inter seria e in grande forma. 🔗 Leggi su Internews24.com

ambrosini dopo lo slavia praga lautaro voleva mandare un messaggio pio 232 super su thuram dico questo

© Internews24.com - Ambrosini dopo lo Slavia Praga: «Lautaro voleva mandare un messaggio, Pio è super. Su Thuram dico questo»

In questa notizia si parla di: ambrosini - dopo

ambrosini dopo slavia pragaLancio di bottiglie e striscione contro gli agenti: Daspo europeo a tre tifosi dello Slavia Praga - Come a marzo, in 500 si sono radunati davanti alla Cattedrale esponendo lo striscione “Ave Slavia, fuck polizia”: dopo l’intervento degli uomini della ... Segnala milano.repubblica.it

ambrosini dopo slavia pragaLIVE Inter-Slavia Praga 3-0, Champions League calcio in DIRETTA: buona la prima in casa a San Siro! La doppietta di Lautaro trascina i nerazzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:54 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Ambrosini Dopo Slavia Praga