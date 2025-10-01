Ambiente arrivano 13 milioni di euro per contrastare il consumo di suolo

Palermotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Contrastare il cambiamento climatico attraverso la rinaturalizzazione dei suoli degradati nei centri abitati e nelle aree urbane. È questo l’obiettivo dell’avviso pubblicato dalla Regione Siciliana e finanziato con circa 13 milioni di euro del Fondo per il contrasto del consumo di suolo 2023-2027. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ambiente - arrivano

Portoferraio | Ferragosto senza fuochi di artificio, arrivano i droni luminosi: "Rispetto per ambiente e animali"

Qualità dell'aria e provvedimenti a tutela dell'ambiente, a Falconara arrivano tre grandi monitor luminosi per informare i cittadini

Arrivano i teneri Cucciolini. I peluche che amano l’ambiente. Un regalo ai lettori del Giorno

Quasi 13 milioni e mezzo di multe in un anno a Brescia, in Lombardia è seconda solo a Milano - Milano con 204,5 milioni di euro stravince in Lombardia la poco amata corsa delle multe stradali comminate ai cittadini, ma la seconda - Secondo brescia.corriere.it

4,5 milioni di alberi trasformeranno 13 città italiane in oasi verdi urbane: ti racconto il progetto RiforestAzione - Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con il sostegno di Axpo Italia e Pulsee Luce e ... Come scrive greenme.it

Cerca Video su questo argomento: Ambiente Arrivano 13 Milioni