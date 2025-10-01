Ambiente alberi in città per combattere il calore | la Regione stanzia 13 milioni per gli enti locali

Contrastare il cambiamento climatico attraverso la naturalizzazione dei suoli degradati nei centri abitati e nelle aree urbane. È questo l’obiettivo dell’avviso pubblicato dalla Regione Siciliana e finanziato con circa 13 milioni di euro del Fondo per il contrasto del consumo di suolo 2023-2027. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: ambiente - alberi

«Ambiente: amministrazione Tarasconi va valutata nella visione di insieme, non solo per gli alberi»

Torna la Milano Green Week: 200 eventi per parlare di clima, alberi e ambiente. E domenica 21 settembre 7 strade “cacciano” le auto parcheggiate

"Ambiente ed edificio sono una cosa sola; piantare gli alberi nel terreno che circonda l'edificio, quanto arredare l'edificio stesso, acquistano una importanza nuova poiché divengono elementi in armonia con lo spazio interno nel quale si vive...tutto diviene una - facebook.com Vai su Facebook

Sudafrica, ambiente e giustizia sociale: un milione di alberi in un giorno per il clima (e per Mandela) - L'ha istituita l'Onu nel 2009 come riconoscimento al contributo dell'ex presidente sudafricano alla lotta per la democrazia e ... Si legge su corriere.it

Ambiente: Coldiretti, liberate prime vespe samurai per combattere cimice asiatica che assedia città e campagne - Per salvare i raccolti nelle campagne e spezzare l’assedio dei centri abitati sono state liberate le prime vespe samurai allevate in laboratorio per combattere la cimice asiatica, l’insetto killer ... Scrive agensir.it