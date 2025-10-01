Ambiente alberi in città per combattere il calore | la Regione stanzia 13 milioni per gli enti locali

Cataniatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Contrastare il cambiamento climatico attraverso la naturalizzazione dei suoli degradati nei centri abitati e nelle aree urbane. È questo l’obiettivo dell’avviso pubblicato dalla Regione Siciliana e finanziato con circa 13 milioni di euro del Fondo per il contrasto del consumo di suolo 2023-2027. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

