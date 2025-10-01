Ambiente 13 milioni di euro per contrastare il consumo di suolo Savarino | Straordinaria opportunità per i Comuni

Contrastare il cambiamento climatico attraverso la rinaturalizzazione dei suoli degradati nei centri abitati e nelle aree urbane. È l’obiettivo dell’avviso pubblicato dalla Regione siciliana che mette a disposizione circa 13 milioni di euro provenienti dal Fondo per il contrasto del consumo di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

ambiente 13 milioni euroSicilia. Ambiente, circa 13 milioni di euro per contrastare il consumo di suolo. Savarino: «Straordinaria opportunità per i Comuni» - Contrastare il cambiamento climatico attraverso la rinaturalizzazione dei suoli degradati nei centri abitati e nelle aree urbane. Secondo ilfattonisseno.it

