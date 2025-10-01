Ambasciatore Sudafrica precipita dal 22° piano di un hotel a Parigi Fonti | Era depresso Ma chi indaga ha dubbi sull’ipotesi di suicidio

Ilfattoquotidiano.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un volo dal ventiduesimo piano di un hotel di Parigi: è morto così, martedì 30 settembre, l’ambasciatore del Sudafrica in Francia. Una morte che ha suscitato scalpore e sollevato domande. Il corpo di Emmanuel Mthethwa, 58 anni, è stato ritrovato nella tarda mattinata, in un cortile interno dell’hotel Hyatt, dove risulta che il diplomatico avesse prenotato una stanza una decina di giorni prima. Secondo il personale dell’hotel, il meccanismo di sicurezza della finestra della sua camera è stato forzato con un paio di forbici, rinvenute nella stanza. Sul posto non ci sarebbero invece segni di colluttazione, né di farmaci o stupefacenti, come fa sapere l’ufficio del procuratore di Parigi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ambasciatore sudafrica precipita dal 22176 piano di un hotel a parigi fonti era depresso ma chi indaga ha dubbi sull8217ipotesi di suicidio

© Ilfattoquotidiano.it - Ambasciatore Sudafrica precipita dal 22° piano di un hotel a Parigi. Fonti: “Era depresso”. Ma chi indaga ha dubbi sull’ipotesi di suicidio

In questa notizia si parla di: ambasciatore - sudafrica

Ambasciatore Sudafrica precipita da hotel a Parigi. Fonti: “Era depresso”. Ma gli inquirenti hanno dei dubbi sull’ipotesi di suicidio

ambasciatore sudafrica precipita 22176Ambasciatore Sudafrica precipita dal 22° piano di un hotel a Parigi. Fonti: “Era depresso”. Ma chi indaga ha dubbi sull’ipotesi di suicidio - Un volo dal ventiduesimo piano di un hotel di Parigi: è morto così, martedì 30 settembre, l’ambasciatore del Sudafrica in Francia. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ambasciatore Sudafrica Precipita 22176