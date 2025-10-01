Ambasciatore Sudafrica precipita da hotel a Parigi Fonti | Era depresso Ma gli inquirenti hanno dei dubbi sull’ipotesi di suicidio
Un volo dal ventiduesimo piano di un hotel di Parigi: è morto così, martedì 30 settembre, l’ambasciatore del Sudafrica in Francia. Una morte che ha suscitato scalpore e sollevato domande. Il corpo di Emmanuel Mthethwa, 58 anni, è stato ritrovato nella tarda mattinata, in un cortile interno dell’hotel Hyatt, dove risulta che il diplomatico avesse prenotato una stanza una decina di giorni prima. Secondo il personale dell’hotel, il meccanismo di sicurezza della finestra della sua camera è stato forzato con un paio di forbici, rinvenute nella stanza. Sul posto non ci sarebbero invece segni di colluttazione, né di farmaci o stupefacenti, come fa sapere l’ufficio del procuratore di Parigi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
