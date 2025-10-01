Amazon sfida Temu e Shein anche in Italia portando Haul lo store coi prezzi da urlo

Amazon ha lanciato anche in Italia il nuovo store low-cost Amazon Haul, pensato per sfidare ad armi pari Temu e Shein.

Jd.com compra Mediaworld e Saturn. Il colosso dell'ecommerce cinese entra a gamba tesa in Europa e prepara la sfida ad Amazon

Amazon sotto attacco: la sfida delle piattaforme cinesi al mondo dell’e-commerce

Amazon Haul ufficiale in Italia: la sfida a Temu, AliExpress e Shein è iniziata! - Amazon Haul debutta in Italia in versione Beta e c'è già una promozione: quali sono i vantaggi e i prodotti disponibili? Riporta gizchina.it

Sembra Temu ma non è: Amazon sfida la Cina con Haul e lo fa con il prendi 2 paghi 1, ecco cosa c'è da sapere, prezzi ridicoli - Amazon ha lanciato anche in Italia Haul, la sua nuova piattaforma di shopping low- Si legge su hwupgrade.it