Amazon presenta la nuova generazione di dispositivi Echo

1 ott 2025

(Adnkronos) – Amazon ha annunciato una nuova linea di dispositivi Echo che introduce un design completamente rinnovato, una piattaforma hardware più potente e il supporto alle future esperienze basate sull’intelligenza artificiale tramite Alexa+, non ancora disponibile in Italia. I modelli presentati sono Echo Dot Max, Echo Studio, Echo Show 8 ed Echo Show 11. Echo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

